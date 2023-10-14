На какие услуги начисляется субсидия: подробности

Назвали услуги, на которые предоставляется жилищная субсидия.

В соответствии с Положением Кабмина №848, гражданам предоставляется возможность получать жилищную субсидию для выравнивания расходов на различные коммунальные услуги. Программа создана с целью облегчить финансовую нагрузку на граждан и обеспечить доступ к жилью с приемлемыми условиями. Об этом сообщает Правительственный портал.

Жилищная субсидия предоставляется на следующие услуги:

управление многоквартирным домом;

поставки и распределения природного газа;

поставки и распределения электрической энергии,

поставки тепловой энергии;

поставки горячей воды;

централизованное водоснабжение;

централизованное водоотведение;

обращение с бытовыми отходами;

расходы на оплату абонентского обслуживания по коммунальным услугам;

расходы на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива (при условии использования в жилом помещении печного отопления).

Ранее мы сообщали, кто имеет право получать субсидию.

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