На какие услуги начисляется субсидия: подробности

В соответствии с Положением Кабмина №848, гражданам предоставляется возможность получать жилищную субсидию для выравнивания расходов на различные коммунальные услуги. Программа создана с целью облегчить финансовую нагрузку на граждан и обеспечить доступ к жилью с приемлемыми условиями. Об этом сообщает Правительственный портал.
Жилищная субсидия предоставляется на следующие услуги:
- управление многоквартирным домом;
- поставки и распределения природного газа;
- поставки и распределения электрической энергии,
- поставки тепловой энергии;
- поставки горячей воды;
- централизованное водоснабжение;
- централизованное водоотведение;
- обращение с бытовыми отходами;
- расходы на оплату абонентского обслуживания по коммунальным услугам;
- расходы на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива (при условии использования в жилом помещении печного отопления).
Ранее мы сообщали, кто имеет право получать субсидию.
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