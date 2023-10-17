Строк дії електронних рецептів на ліки збільшили з 30 до 90 днів

Водночас строк дії рецептів на наркотичні лікарські засоби залишається колишнім - 10 днів.

В Україні збільшили строк дії електронних рецептів на рецептурні ліки — з 30 до 90 календарних днів. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

"Це рішення дозволить пацієнту не лише рідше відвідувати лікаря, щоб поновити рецепт, але й зручніше погашати е-рецепт, при цьому перелік рецептурних ліків та правила їх відпуску залишаються незмінними", - йдеться у повідомленні МОЗ.

Водночас строк дії рецептів на наркотичні лікарські засоби залишається колишнім - 10 днів. На ліки, що підлягають реімбурсації або які відпускають на пільгових умовах, чи на екстемпоральні лікарські засоби строк також залишається колишнім - 30 календарних днів.

МОЗ нагадує, що наркотичні ліки відпускають лише за електронним рецептом.

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