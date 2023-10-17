Срок действия электронных рецептов на лекарства увеличили с 30 до 90 дней

В то же время срок действия рецептов на наркотические лекарственные средства остается прежним – 10 дней.

В Украине увеличили срок действия электронных рецептов на рецептурные лекарства — с 30 до 90 календарных дней. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

"Это решение позволит пациенту не только реже посещать врача, чтобы восстановить рецепт, но и удобнее погашать е-рецепт, при этом перечень рецептурных лекарств и правила их отпуска остаются неизменными", - говорится в сообщении Минздрава.

В то же время срок действия рецептов на наркотические лекарственные средства остается прежним – 10 дней. На лекарства, подлежащие реимбурсации или отпускающие на льготных условиях, или на экстемпоральные лекарственные средства, срок также остается прежним - 30 календарных дней.

Минздрав напоминает, что наркотические лекарства отпускают только по электронному рецепту.

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