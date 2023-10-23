ЄС надав Україні новий транш макрофіну у 1,5 млрд євро

Загалом бюджетна підтримка ЄС у 2023 році вже становить 15 млрд.

Фото: aa.com.tr

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що країна отримала від Європейського Союзу 9-й транш макрофінансової допомоги в розмірі 1,5 млрд євро.

За його словами, загалом бюджетна підтримка ЄС у 2023 році вже становить 15 млрд.

Це один із найважливіших факторів, який допомагає Україні бути економічно сильною та стійкою, зазначив Шмигаль.

«Зараз спільно з Єврокомісією ми працюємо над новою довгостроковою програмою Ukraine Facility загальним об'ємом 50 млрд євро. Розраховуємо наступного року отримати з них 18 млрд євро», – написав Шмигаль на своєму Telegram-каналі і подякував європейським партнерам за непохитну солідарність з Україною.

Нагадаємо, у 2023 році допомога від союзників вже перевищила минулорічні надходження, — Гетманцев.

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