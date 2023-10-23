ЕС предоставил Украине новый транш макрофина в 1,5 млрд евро

Всего бюджетная поддержка ЕС в 2023 году уже составляет 15 млрд.

Фото: aa.com.tr

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что страна получила от Европейского Союза 9-й транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 млрд. евро.

По его словам, всего бюджетная поддержка ЕС в 2023 году уже составляет 15 млрд.

Это один из важнейших факторов, который помогает Украине быть экономически сильной и устойчивой, отметил Шмыгаль.

«Сейчас совместно с Еврокомиссией мы работаем над новой долгосрочной программой Ukraine Facility общим объемом 50 млрд евро. Рассчитываем в следующем году получить из них 18 млрд евро», – написал Шмыгаль на своем Telegram-канале и поблагодарил европейских партнеров за непреклонную солидарность с Украиной.

Напомним, в 2023 году помощь от союзников уже превысила прошлогодние поступления, — Гетманцев.

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