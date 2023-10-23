Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Дедушка купил внучку решение суда по ст. 130, но стал жертвой мошенников

Попытка спасти внука от лишения права на управление мотоциклом закончилась потерей денег.

Депутаты предлагают улучшить сбор налогов с таксистов, курьеров, репетиторов, сантехников, маникюрщиц и обязать веб-сайты сообщать об их заработке

Для специалистов, предоставляющих услуги по ремонту и уходу на дому и работающих с онлайн-платформами, в частности, курьеров, таксистов, сантехников, парикмахеров предлагают ввести специальный режим налогообложения и обязать веб-платформы передавать данные об их заработке.

По квоте Президента в Высший совет правосудия претендует 18 кандидатов, среди которых 4 работника НАБУ

Завершился прием документов кандидатов на должность члена Высшего совета правосудия по квоте Президента: кто претендует.

Верховной Раде предлагают принять изменения в порядок осуществления оптовой и розничной торговли подержанными автомобилями

Предлагается освободить субъектов хозяйствования, осуществляющих оптовую и розничную торговлю транспортными средствами от обязанности перерегистрировать на себя подержанные транспортные средства, приобретенные как товар для их последующей продажи конечным потребителям

Из подследственности БЭБ предлагают забрать ряд преступлений, но кому их передадут – пока неизвестно

Депутаты предлагают в дополнение к перезагрузке Бюро экономической безопасности убрать из его подследственности ряд статей Уголовного кодекса, но не указывают, какому органу их передадут.

  1. В Украине

ЕС предоставил Украине новый транш макрофина в 1,5 млрд евро

13:52, 23 октября 2023
Всего бюджетная поддержка ЕС в 2023 году уже составляет 15 млрд.
ЕС предоставил Украине новый транш макрофина в 1,5 млрд евро
Фото: aa.com.tr
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что страна получила от Европейского Союза 9-й транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 млрд. евро.

По его словам, всего бюджетная поддержка ЕС в 2023 году уже составляет 15 млрд.

Это один из важнейших факторов, который помогает Украине быть экономически сильной и устойчивой, отметил Шмыгаль.

«Сейчас совместно с Еврокомиссией мы работаем над новой долгосрочной программой Ukraine Facility общим объемом 50 млрд евро. Рассчитываем в следующем году получить из них 18 млрд евро», – написал Шмыгаль на своем Telegram-канале и поблагодарил европейских партнеров за непреклонную солидарность с Украиной.

Напомним, в 2023 году помощь от союзников уже превысила прошлогодние поступления, — Гетманцев.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Григор’єва
    Ірина Григор’єва
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Юлія Лозко
    Юлія Лозко
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Василь Непочатих
    Василь Непочатих
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду