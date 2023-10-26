У Києві вранці 26 жовтня туман, видимість 200-500 м – Укргідрометцентр

У вранці 26 жовтня обіцяють туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності). Про це інформує Український гідрометцентр.
У КМДА повідомляють, що фахівці рекомендують водіям під час керування транспортним засобом у тумані дотримуватися наступних порад:
- знизити швидкість руху;
- за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
- при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
- уникати різких маневрів на дорозі.
Раніше ми писали, що на Київщині зафіксували низку температурних рекордів.
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