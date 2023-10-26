У Києві вранці 26 жовтня туман, видимість 200-500 м – Укргідрометцентр

Водіям під час керування транспортним засобом у тумані дотримуватися деяких порад.

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У вранці 26 жовтня обіцяють туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності). Про це інформує Український гідрометцентр.

У КМДА повідомляють, що фахівці рекомендують водіям під час керування транспортним засобом у тумані дотримуватися наступних порад:

знизити швидкість руху;

за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі.

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