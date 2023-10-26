В Киеве утром 26 октября туман, видимость 200-500 м – Укргидрометцентр

Утром 26 октября обещают туман, видимость 200-500 м (и уровень опасности). Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
В КГГА сообщают, что специалисты рекомендуют водителям во время управления транспортным средством в тумане следовать следующим советам:
- снизить скорость движения;
- при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
- соблюдать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
- избегать резких маневров на дороге.
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