Захист інвесторів житла: в Україні запрацював механізм реєстрації спеціальних майнових прав

За словами Олени Шуляк, це сприятиме запобіганню появі недобудов, а також захисту українців, які інвестують в нерухомість.

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Як ми розповідали, у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (ДРРП) вже проведено першу повноцінну реєстрацію спеціального майнового права, що полягає у реєстрації такого права на усі майбутні об'єкти нерухомості та подільний об’єкт будівництва, складовою частиною якого вони є.

Як зазначила очільниця комітету ВР із питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк, це сприятиме прозорому веденню бізнесу забудовниками, запобіганню появі недобудов, а також захисту українців, які інвестують в нерухомість, адже продавати житло без цих прав, як і повного пакета інформації про будівництво у новобудовах буде неможливо.

«Реалізація цього механізму стала можливою завдяки ухваленню відповідного закону «Про гарантування речових прав на об’єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому». Вперше за всі роки незалежності ми маємо законодавчі норми, які реально захищають людей, які вкладають гроші в первинну нерухомість. Це безпосередньо стало можливим завдяки реєстрації спеціального майнового права, якого раніше не існувало», – наголосила Олена Шуляк.

Вона пояснила: спеціальне майнове право – різновид майнового права. Він полягає у володінні і розпорядженні об’єктом незавершеного будівництва, майбутнім об’єктом нерухомості.

«Для того, щоб зареєструвати таке право замовнику будівництва потрібно буде створити певні документи у Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва (ЄДЕССБ). Зокрема, заяву про державну реєстрацію спеціального майнового права. Також забудовник має оприлюднити детальну інформацію про об’єкт будівництва та дані про себе», – розповіла очільниця комітету.

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