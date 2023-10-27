Защита инвесторов жилья: в Украине заработал механизм регистрации специальных имущественных прав

По словами Елены Шуляк, это будет способствовать предотвращению появления недостроев, а также защиты украинцев, которые инвестируют в недвижимость.

Изображение: freepik.com

Как мы рассказывали, в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество (ГРВП) уже проведено первую полноценную регистрацию специального имущественного права, что заключается в регистрации такого права на все будущие объекты недвижимости и раздельный объект строительства, составной частью которого они являются.

Как отметила глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, это будет способствовать прозрачному ведению бизнеса застройщиками, предотвращению появления недостроев, а также защиты украинцев, которые инвестируют в недвижимость, ведь продавать жилье без этих прав, как и полный пакет информации о строительстве в новостройках будет невозможно.

«Реализация этого механизма стала возможной благодаря принятию соответствующего закона «О гарантировании вещных прав на объекты недвижимого имущества, которые будут построены в будущем». Впервые за все годы независимости мы имеем законодательные нормы, которые реально защищают людей, которые вкладывают деньги в первичную недвижимость. Это непосредственно стало возможным благодаря регистрации специального имущественного права, ранее не существовало», – подчеркнула Елена Шуляк.

Она объяснила: специальное имущественное право – разновидность имущественного права. Она состоит во владении и распоряжении объектом незавершенного строительства, будущим объектом недвижимости.

«Для того, чтобы зарегистрировать такое право заказчику строительства, нужно будет создать определенные документы в Единой государственной электронной системе в сфере строительства (ЕГЭССС). В частности, заявление о государственной регистрации специального имущественного права. Также застройщик должен обнародовать подробную информацию об объекте строительства и сведения о себе», – рассказала глава комитета.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.