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Штурмували позиції ЗСУ під Авдіївкою і Бахмутом: шість бойовиків отримали тюремні строки

10:31, 10 листопада 2023
За матеріалами СБУ, двом суд призначив 12 років тюрми, а чотирьом – 15 років ув’язнення.
Штурмували позиції ЗСУ під Авдіївкою і Бахмутом: шість бойовиків отримали тюремні строки
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Суд визнав винними і засудив до реальних тюремних термінів шістьох бойовиків, які штурмували позиції ЗСУ під Авдіївкою та Бахмутом. Про це повідомляє СБУ.

Зазначається, що серед них – колишні в’язні-кримінальники та бойовики зі штурмових підрозділів міноборони рф під назвою «Шторм Z».

Вони потрапили у полон українських військових під час боїв у районах Авдіївки та Бахмута.

Двом із затриманих суд призначив 12 років тюрми, а чотирьом – 15 років ув’язнення.

Слідчі встановили, що на початку повномасштабного вторгнення рф вони приєднались до підрозділів Південного військового округу збройних сил рф. 

За даними СБУ, один із засуджених – мешканець Макіївки, який вступив до 113-го стрілецького полку мобілізаційного резерву країни-агресора. В його складі займався облаштуванням блокпостів та інших фортифікаційних споруд у Новій Каховці на Херсонщині.

Згодом його призначили на посаду командира відділення та перекинули на східний фронт для стримування контрнаступальних операцій ЗСУ.

Ще двох бойовиків зарахували на посади стрільців до батальйону «Шторм Z». У складі цього підрозділу вони брали участь в боях на Запорізькому напрямку, а потім на Донеччині.

Четвертий зловмисник написав «заяву на помилування» із окупаційної «Торецької виправної колонії днр» і одразу «записався» до ворожого підрозділу «Восток».

Інший бойовик «мобілізувався» до лав окупантів, де отримав посаду помічника гранатометника. Після проходження «курсу» підготовки його відправили на бойові позиції в район селища Піски під Авдіївкою.

Ще один зрадник підписав контракт з міноборони росії та вступив до рядів 114-ї окремої мотострілецької бригади зс рф, яка залучена до штурму позицій українських військ у Покровському районі Донеччини.

Суд визнав бойовиків винними за наступними статтями Кримінального кодексу України:

  • чч. 1 та 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність, добровільна участь громадянина України в незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях);
  •  ч. 2 ст. 260 (участь у не передбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях).

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