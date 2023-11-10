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  1. В Украине

Штурмовали позиции ВСУ под Авдеевкой и Бахмутом: шесть боевиков получили тюремные сроки

10:31, 10 ноября 2023
По материалам СБУ, двоим суд назначил 12 лет тюрьмы, а четырем – 15 лет тюрьмы.
Штурмовали позиции ВСУ под Авдеевкой и Бахмутом: шесть боевиков получили тюремные сроки
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Суд признал виновными и приговорил к реальным тюремным срокам шестерых боевиков, штурмовавших позиции ВСУ под Авдеевкой и Бахмутом. Об этом сообщает СБУ.

Отмечается, что среди них – бывшие узники-уголовники и боевики из штурмовых подразделений минобороны рф под названием «Шторм Z».

Они попали в плен военных во время боев в районах Авдеевки и Бахмута.

Двум из задержанных суд назначил 12 лет тюрьмы, а четырем – 15 лет тюрьмы.

Следователи установили, что в начале полномасштабного вторжения рф и они присоединились к подразделениям Южного военного округа вооруженных сил россии.

По данным СБУ, один из осужденных - житель Макеевки, вступивший в 113-й стрелковый полк мобилизационного резерва страны-агрессора. В его составе занимался обустройством блокпостов и других фортификационных сооружений в Новой Каховке Херсонской области.

Затем его назначили на должность командира отделения и перебросили на восточный фронт для сдерживания контрнаступательных операций ВСУ.

Еще двух боевиков назначили на должности стрелков в батальон «Шторм Z». В составе этого подразделения они участвовали в боях в Запорожском направлении, а затем в Донецкой области.

Четвертый злоумышленник написал «заявление на помилование» из оккупационной «Торецкой исправительной колонии днр» и сразу «записался» во вражеское подразделение «Восток».

Другой боевик «мобилизовался» в ряды окупантов, где получил должность помощника гранатометчика. После прохождения курса подготовки его отправили на боевые позиции в район поселка Пески под Авдеевкой.

Еще один предатель подписал контракт по минобороны россии и вступил в ряды 114-й отдельной мотострелковой бригады вс рф, которая вовлечена в штурм позиций украинских войск в Покровском районе Донбасса.

Суд признал боевиков виновными по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

  • чч. 1 и 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
  • ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность, добровольное участие гражданина Украины в незаконных вооруженных или военизированных формированиях);
  • ч. 2 ст. 260 (участие в не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях).

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