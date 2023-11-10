Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Справи ліквідованого ОАС Києва планують розкидати по іншим окружним адміністративним судам

У Верховній Раді фактично визнали, що ідея з ліквідацією ОАС міста Києва у 2022 році була не зовсім продуманою.

Інформацію про перетин кордону, майно, рахунки українців зберуть у Єдиний соціальний реєстр

Верховна Рада готується схвалити законопроект про Єдиний соціальний реєстр, де буде історія громадянина про його авто, майно, банківські рахунки і перетин кордону.

У Міністерстві юстиції розповіли, чи потрібна НАБУ власна експертна установа

Також, у Міністерстві юстиції пояснили, для чого необхідно створити новий Центр незалежних експертиз.

Вища рада правосуддя розпочинає розгляд скарг на суддів з 22 листопада

Розгляд скарг суддів на рішення дисциплінарних палат Рада правосуддя починає з 21 листопада

У Держбюджет на 2024 рік заклали 41 млрд доларів зовнішнього фінансування

При цьому Україна має непокриту потребу у зовнішньому фінансуванні у 29 млрд доларів, - Сергій Марченко.

  1. В Україні

Екологічна катастрофа: в озері Алмазне в Києві зафіксовано масовий мор риби

11:46, 10 листопада 2023
В озері на Троєщині знайдено близько 600 мертвих окунів та до 50 інших видів риб.
Екологічна катастрофа: в озері Алмазне в Києві зафіксовано масовий мор риби
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

У Києві на житловому масиві Троєщина зафіксували масове вимирання риби у Алмазному озері. Про це повідомляє пресслужба Київського рибоохоронного патруля.

За словами екологів, повідомлення про загибель риби надійшло на гарячу патрульну лінію. Після цього інспектори обстежили водойму та прибережні ділянки та нарахували 600 загиблих окунів, 25 пліток, 15 сонячних окунів, 10 верховодок.

Щоб встановити причини замору, було відібрано проби води.

За результатами досліджень не виявлено речовин, які могли призвести до загибелі риби. Інспектори направили листи до Держрибагентства, Держекоінспекції Московського округу, Головного управління Держпродспоживслужби у м. Києві та КП «ПЛЕСО» для їх відповідного реагування.

Також Київським рибоохоронним патрулем було ініційовано перед КП «Плесо» очищення о. Алмазне від загиблих водних біоресурсів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео