Екологічна катастрофа: в озері Алмазне в Києві зафіксовано масовий мор риби

В озері на Троєщині знайдено близько 600 мертвих окунів та до 50 інших видів риб.

У Києві на житловому масиві Троєщина зафіксували масове вимирання риби у Алмазному озері. Про це повідомляє пресслужба Київського рибоохоронного патруля.

За словами екологів, повідомлення про загибель риби надійшло на гарячу патрульну лінію. Після цього інспектори обстежили водойму та прибережні ділянки та нарахували 600 загиблих окунів, 25 пліток, 15 сонячних окунів, 10 верховодок.

Щоб встановити причини замору, було відібрано проби води.

За результатами досліджень не виявлено речовин, які могли призвести до загибелі риби. Інспектори направили листи до Держрибагентства, Держекоінспекції Московського округу, Головного управління Держпродспоживслужби у м. Києві та КП «ПЛЕСО» для їх відповідного реагування.

Також Київським рибоохоронним патрулем було ініційовано перед КП «Плесо» очищення о. Алмазне від загиблих водних біоресурсів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.