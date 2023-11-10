Экологическая катастрофа: в озере Алмазное в Киеве зафиксирован массовый мор рыбы

В озере на Троещине найдено около 600 мертвых окуней и 50 других видов рыб.

В Киеве на жилом массиве Троещина зафиксировали массовое вымирание рыбы в Алмазном озере. Об этом сообщает пресс-служба Киевского рыбоохранного патруля.

По словам экологов, сообщение о гибели рыбы поступило на горячую патрульную линию. После этого инспекторы обследовали водоем и прибрежные участки и насчитали 600 погибших окуней, 25 плотв, 15 солнечных окуней, 10 верховодок.

Чтобы установить причины замора, были отобраны пробы воды.

По результатам исследований не обнаружены вещества, которые могли привести к гибели рыбы. Инспекторы направили письма в Госрыбагентство, Госэкоинспекцию Московского округа, Главное управление Госпродпотребслужбы в г. Киеве и КП «ПЛЕСО» для их соответствующего реагирования.

Также Киевским рыбоохранным патрулем было инициировано перед КП «Плесо» очищение о. Алмазное от погибших водных биоресурсов.

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