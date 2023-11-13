В Україні планують збільшити штат працівників військово-лікарських комісій

Командування медичних сил ЗСУ повідомило про наявні кадрові труднощі.

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Віцепрем'єр-міністрка Ірина Верещук закликає збільшити штатну чисельність працівників військово-лікарських комісій (ВЛК) в Україні. На сьогодні, відзначається значний приріст навантаження на ВЛК, що потребує вдосконалення системи діловодства, – повідомляє Мінреінтеграції.

Військово-лікарські комісії приймають важливі рішення про придатність громадян до військової служби, оцінюючи їхній стан здоров'я та потребу у лікуванні чи реабілітації. З метою поліпшення роботи ВЛК, Командування медичних сил ЗСУ вирішило збільшити штатну чисельність, враховуючи наявні кадрові труднощі.

Ірина Верещук доручила звернутися до Головного управління персоналу Генерального штабу з проханням подати дорожню карту зі збільшенням штату ВЛК. Також розглядається можливість створення гарячої лінії ВЛК, яка допоможе родичам отримати необхідну інформацію та пояснення стосовно процедур та документації. Це в рамках цифровізації ВЛК, яку впроваджує уряд, спростить доступ до важливих послуг.

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