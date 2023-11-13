В Украине планируют увеличить штат работников военно-врачебных комиссий

Командование медицинских сил ВСУ сообщило об имеющихся кадровых трудностях.

Источник фото: Credits

Вице-премьер-министр Ирина Верещук призывает увеличить штатную численность работников военно-врачебных комиссий (ВВК) в Украине. На сегодня, отмечается значительный прирост нагрузки на ВВК, что требует совершенствования системы делопроизводства, - сообщает Минреинтеграции.

Военно-врачебные комиссии принимают важные решения о пригодности граждан к военной службе, оценивая их состояние здоровья и потребность в лечении или реабилитации. С целью улучшения работы ВВК, Командование медицинских сил ВСУ решило увеличить штатную численность, учитывая имеющиеся кадровые трудности.

Ирина Верещук поручила обратиться в Главное управление персонала Генерального штаба с просьбой подать дорожную карту с увеличением штата ВВК. Также рассматривается возможность создания горячей линии ВВК, которая поможет родственникам получить необходимую информацию и объяснения относительно процедур и документации. Это в рамках цифровизации ВЛК, которую внедряет правительство, упростит доступ к важным услугам.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.