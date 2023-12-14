На Київщині енергетиків перевели на посилений режим роботи

У Київській області очікується погіршення погоди.

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У Київській області через несприятливі погодні умови енергетики ДТЕК перейшли в посилений режим роботи.

За прогнозами синоптиків, сьогодні протягом дня в Київській області очікується мокрий сніг, дощ та пориви вітру.

"Через це енергетики переходять в посилений режим роботи та готуються ліквідовувати наслідки аварій в разі їх виникнення", - йдеться у повідомленні ДТЕК.

Нагадаємо, що в Українському гідрометеорологічному центрі повідомили, яка буде погода 14 грудня.

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