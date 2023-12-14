В Киевской области энергетиков перевели на усиленный режим работы

В Киевской области ожидается ухудшение погоды.

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В Киевской области из-за неблагоприятных погодных условий энергетики ДТЭК перешли в усиленный режим работы.

По прогнозам синоптиков, в течение дня в Киевской области ожидается мокрый снег, дождь и порывы ветра.

"Из-за этого энергетики переходят в усиленный режим работы и готовятся ликвидировать последствия аварий в случае их возникновения", - говорится в сообщении ДТЭК.

Напомним, что в Украинском гидрометеорологическом центре сообщили, какая погода будет 14 декабря.

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