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В Уряду достатньо ліквідності для фінансування видатків у січні-лютому – Данило Гетманцев

11:11, 15 грудня 2023
За словами Гетманцева, багато що говорить про те, що йде певний торг в межах якого вето буде подолано і рішення буде ухвалено.
В Уряду достатньо ліквідності для фінансування видатків у січні-лютому – Данило Гетманцев
Джерело фото: Уніан
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Не дивлячись на ветування Угорщиною виділення Україні 50 млрд євро, бюджетне фінансування з 1 січня 2024 року не зупиниться, адже в Уряду достатньо ліквідності для фінансування видатків у січні-лютому. На цьому наголосив голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«Хочу дещо пояснити з приводу ветування Орбаном виділення Україні 50 млрд євро в межах Ukraine Facility. Насправді зради немає. На голосування виносилося пакетне рішення щодо внесення змін до бюджету ЄС до 2027 року. Там не тільки питання виділення коштів для України, але фінансування Фонду солідарності, міграційних програм. Рішення заветоване Угорщиною і відкладено на позачерговий саміт ЄС, який може відбутись вже на початку січня», - пояснив він.

За словами Гетманцева, багато що говорить про те, що йде певний торг в межах якого вето буде подолано і рішення буде ухвалено.

«Обіцяна підтримка точно буде. Це точно не "кінець світу". Бюджетне фінансування з 1 січня 2024 року не зупиниться. В Уряду достатньо ліквідності для фінансування видатків у січні-лютому», - наголосив голова Комітету ВРУ.

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