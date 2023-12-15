У Правительства достаточно ликвидности для финансирования расходов в январе-феврале – Даниил Гетманцев

По словам Гетманцева, многое говорит о том, что идет определенный торг, в рамках которого вето будет преодолено и решение будет принято.

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Несмотря на ветирование Венгрией выделение Украине 50 млрд евро, бюджетное финансирование с 1 января 2024 года не остановится, ведь у Правительства достаточно ликвидности для финансирования расходов в январе-феврале. Об этом подчеркнул глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

«Хочу кое-что объяснить по поводу ветирования Орбаном выделения Украине 50 млрд евро в рамках Ukraine Facility. На самом деле измены нет. На голосование выносилось пакетное решение о внесении изменений в бюджет ЕС до 2027 года. Там не только вопрос выделения средств для Украины, но и финансирование Фонда солидарности, миграционных программ. Решение заветировано Венгрией и отложено на внеочередной саммит ЕС, который может состояться уже в начале января», – пояснил он.

По словам Гетманцева, многое говорит о том, что идет определенный торг, в рамках которого вето будет преодолено и решение будет принято.

«Обещанная поддержка точно будет. Это точно не "конец света". Бюджетное финансирование с 1 января 2024 года не остановится. У Правительства достаточно ликвидности для финансирования расходов в январе-феврале», - подчеркнул глава Комитета ВРУ.

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