Кабмин провел заседание: какие решения приняли 15 декабря

Одобрен законопроект об особенностях выплаты пенсий лицам, совершившим уголовное правонарушение против основ национальной безопасности, общественной безопасности, мира, безопасности человечества, международного правопорядка.

Фото: КМУ

В пятницу, 15 декабря, Кабинет Министров провел заседание. Какие решения приняли, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук:

«Схвалено проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо особливостей виплати пенсій особам, які вчинили кримінальне правопорушення проти основ національної безпеки, громадської безпеки, миру, безпеки людства, міжнародного правопорядку». Законопроектом пропонується внести зміни до ряду законодавчих актів щодо особливостей призначення та виплати пенсії особам, засудженим до обмеження або позбавлення волі за вчинення умисного кримінального правопорушення проти основ національної безпеки, громадської безпеки, миру, безпеки людства, міжнародного правопорядку. Зокрема, пропонується передбачити, що виплата пенсій особам, засудженим до обмеження волі або позбавлення волі за вчинення умисного кримінального правопорушення, протягом строку відбування покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі здійснюється відповідно до ЗУ «Про загальнообовʼязкове державне пенсійне страхування» в розмірі, що не перевищує розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом.

- Схвалено проект Закону «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо осіб, які підозрюються, обвинувачуються у вчиненні кримінального правопорушення». Законопроект системно повʼязаний з проектом ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо особливостей виплати пенсій особам, які вчинили кримінальне правопорушення проти основ національної безпеки, громадської безпеки, миру, безпеки людства, міжнародного правопорядку» та спрямований на налагодження взаємодії слідчих, прокурорів із Пенсійним фондом України для врегулювання питань, повʼязаних із виплатою пенсій особам, які підозрюються, обвинувачуються у вчиненні умисного кримінального правопорушення. Проектом Закону пропонується внести зміни до Кримінального процесуального кодексу України, передбачивши інформування слідчими, прокурорами Пенсійного фонду України про підозрюваного, обвинуваченого у вчиненні умисного кримінального правопорушення, передбаченого рядом статтей Кримінального кодексу України, який має право на пенсійне забезпечення, про оголошення його в розшук, міжнародний розшук та про зняття його з розшуку, міжнародного розшуку.

- Схвалено проект Закону «Про припинення дії Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Білорусь про сприяння та взаємний захист інвестицій». Законопроектом пропонується припинити дію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Білорусь про сприяння та взаємний захист інвестицій, вчиненої 14.12.1995 в м. Києві та ратифікованої Законом України від 06.12.1996 N 576/96-ВР.

- Затверджено, відповідно до частини четвертої статті 29 і частини третьої статті 4 ЗУ «Про авторське право і суміжні права», Порядок набуття та втрати статусу сирітських творів, фонограм, відеограм та зафіксованих у них виконань, умов їх дозволеного використання та ведення реєстру. Порядком, серед іншого, надано визначення інституції, яка може ініціювати отримання обʼєктами авторського права і (або) суміжних прав статусу сирітських і надалі користується сирітськими творами й обʼєктами суміжних прав; визначено перелік джерел для проведення належного розшуку субʼєктів авторського права і (або) субʼєктів суміжних прав перед наданням творам, виконанням, фонограмам, відеограмам статусу сирітських тощо.

- Внесено, на виконання вимог ЗУ від 30.05.2023 N 3137-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації діяльності Фонду державного майна України, вдосконалення управління державним майном та підвищення ефективності санкційної політики», зміни до Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів великої приватизації. Виключено з Порядку положення, відповідно до якого у фінансовій звітності, за даними якої визначається стартова ціна обʼєкта великої приватизації, відображається переоцінка необоротних активів відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності та вимог ЗУ «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», проведена не більш як за один рік до дати оцінки.

- Внесено зміни до Положення про дитячий будинок сімейного типу, Положення про прийомну сімʼю, Порядок провадження органами опіки та піклування діяльності, повʼязаної із захистом прав дитини, у частині закріплення повноважень керівників районних, районних у м. Києві держадміністрацій (районних військових адміністрацій), виконавчих органів сільських, селищних, міських рад (військових адміністрацій населених пунктів) подавати до органів (підрозділів) Національної поліції заяви про розшук дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які примусово переміщені на територію держави-агресора або дітей-сиріт та дітей, позбавлених

батьківського піклування, які залишилися на тимчасово окупованій території України і з якими відсутній звʼязок.

- Внесено зміни до Порядку оплати працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження, та членам їх сімей витрат, пов’язаних з наданням медичної допомоги або медичним страхуванням з метою приведення термінології Порядку у відповідність до ЗУ від 18.11.2021 N 1909-ІХ «Про страхування», який передбачає трансформацію видів страхування у класи страхування.

- Затверджено, відповідно до частини другої статті 11 ЗУ «Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу», Порядок проведення кваліфікації когенераційної установки, який набере чинності з 22.03.2024. Порядок спрямовано на визначення механізму проведення Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України кваліфікації когенераційної установки для визначення її належності до високоефективної когенерації. Передбачено можливість залучення Держенергоефективності до проведення кваліфікації когенераційної установки

науково-дослідних та проектно-конструкторських установ (організацій). Передбачено, що з 22.03.2024 втратить чинність постанова КМУ від 29.11.2006 N 1670 «Про затвердження Порядку проведення кваліфікації когенераційної установки».

- Схвалено, з метою реалізації ЗУ «Про основні засади державної політики у сфері утвердження української громадянської

ідентичності», Стратегію утвердження української національної та громадянської ідентичності на період до 2030 року, яка визначає пріоритетні напрями діяльності у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності, стратегічні цілі та завдання щодо їх досягнення. Стратегія спрямована на комплексне вирішення таких питань: організація та координація інформаційно-просвітницької роботи у сфері утвердження української національної та

громадянської ідентичності; формування системи кадрового забезпечення у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності; розвиток інфраструктури у цій сфері; співпраця органів державної влади та органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства щодо утвердження української національної та громадянської ідентичності. Затверджено операційний план заходів з її реалізації у 2023-2025 роках.

- Внесено зміни до Положення про систему безперервного професійного розвитку працівників сфери охорони здоров’я. Уточнено, що фінансування безперервного професійного розвитку працівників сфери охорони здоровʼя здійснюється за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення безперервного професійного розвитку працівників сфери охорони здоровʼя, відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення безперервного професійного розвитку працівників сфери охорони здоровʼя на 2023 рік, затвердженого постановою КМУ від 10.03.2023 N 216, а також за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб та інших не заборонених законодавством джерел фінансування відповідно до відомостей з Реєстру медичних працівників та Реєстру медичних спеціалістів, визначених постановою КМУ від 25.04.2018 N 411 «Деякі питання електронної системи охорони здоровʼя».

- Внесено зміни до Порядку застосування Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей фінансових санкцій (штрафів) з метою приведення його у відповідність із ЗУ «Про адміністративну процедуру» та «Про внесення змін до Закону України «Про рекламу» та інших законів України щодо імплементації норм європейського законодавства у національне законодавство України шляхом імплементації окремих положень законодавства Європейського Союзу у сфері аудіовізуальної реклами (Європейської конвенції про транскордонне телебачення, Директиви Європейського парламенту та Ради 2010/13/ЄС про аудіовізуальні медіапослуги від 10 березня 2010 року із змінами, внесеними Директивою (ЄС) 2018/1808 від 14 листопада 2018 року)». Передбачено, що у Порядку під терміном «фінансова санкція (штраф)»розуміється стягнення, застосоване за рішенням КРАІЛ за порушення, передбачені статтями 58 та 59 ЗУ «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», а також за порушення, передбачені законодавством щодо реклами у сфері організації та проведення азартних ігор, у вигляді фіксованої суми, що справляється з організаторів азартних ігор або рекламодавців, виробників реклами, розповсюджувачів реклами, які порушують вимоги щодо заборони замовлення, виготовлення, розміщення або розповсюдження реклами азартних ігор, знаків для товарів і послуг, інших обʼєктів права інтелектуальної власності, під якими провадиться діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор з порушенням вимог законодавства про азартні ігри та законодавства про рекламу.

- Виділено Міністерству у справах ветеранів на безповоротній основі 1 млн. 240,5 тис. гривень для надання одноразової грошової допомоги члену сімʼї волонтера, який загинув під час надання волонтерської допомоги в районі здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у звʼязку з військовою агресією РФ проти України.

- Схвалено проект Дворічної угоди про співробітництво між Урядом України та Європейським регіональним бюро Всесвітньої організації охорони здоровʼя на 2024-2025 роки. Підписання Угоди дозволить розширити доступ населення до якісних послуг у сфері охорони здоровʼя, розробити та впровадити стратегії реформування фінансування сфери охорони здоровʼя для досягнення прогресу у напрямку універсального охоплення послугами сфери охорони здоровʼя, покращити доступ до основних лікарських засобів, вакцин, діагностики та обладнання, посилити потенціал готовності держави до надзвичайних ситуацій.

- Здійснено у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Національній академії аграрних наук на 2023 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків державного бюджету шляхом зменшення обсягу видатків споживання за програмою «Збереження природно- заповідного фонду в біосферному заповіднику «Асканія-Нова» на 21 млн. 100,6 тис. гривень та збільшення обсягу видатків розвитку за програмою «Наукова і науково-технічна діяльність у сфері агропромислового

комплексу» на 21 млн. 100,6 тис. гривень для забезпечення найбільш ефективного проведення наукових досліджень науковими установами НААН, не допустивши загрози передчасного закриття виконання окремих завдань Програм наукових досліджень за визначеними пріоритетними тематичними напрямами наукових досліджень і науково-технічних розробок в умовах воєнного стану в Україні, які спрямовані на забезпечення продовольчої, біологічної, екологічної та економічної безпеки держави», — сообщил Мельничук.

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