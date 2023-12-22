Міжнародний союз нотаріату розробив рекомендації для нотаріусів для розвантаження судів

Також планується визначити завдання та питання, які можуть бути предметом передачі повноважень від судді до нотаріуса.

Зображення: freepik.com

Міжнародний союз нотаріату за результатами симпозіуму, проведеного у листопаді 2023 року на тему позасудового врегулювання, розробив Рекомендації «Щодо можливості передачі або розподілу підсудності між суддею та нотаріусом у неконфліктних справах».

Так, Міжнародний союз нотаріату в документі окреслив для голів нотаріатів-членів завдання та справи, які можуть бути передані або розподілені, а також можливість співпраці між суддею та нотаріусом.

Окрім того, Міжнародний союз нотаріату та Міжнародна асоціація суддів підписали договір про співпрацю у сфері позасудового врегулювання із залученням нотаріату. Сторони домовилися продовжувати обмін інформацією щодо позасудового врегулювання з метою звільнення судів від низки неконфліктних завдань та підвищення ефективності відправлення правосуддя.

Планується спільно розробити рекомендації для органів державної влади, спрямовані на запобігання та зменшення навантаження на суди, зокрема, шляхом визначення завдань та питань, які можуть бути предметом передачі повноважень від судді до нотаріуса.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.