Международный союз нотариата разработал рекомендации для нотариусов для разгрузки судов

Также планируется определить задачи и вопросы, которые могут являться предметом передачи полномочий от судьи к нотариусу.

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Международный союз нотариата по результатам симпозиума, проведенного в ноябре 2023 года на тему внесудебного урегулирования, разработал Рекомендации «О возможности передачи или распределения подсудности между судьей и нотариусом по неконфликтным делам».

Так, Международный союз нотариата в документе очертил для глав нотариатов-членов задачи и дела, которые могут быть переданы или распределены, а также возможность сотрудничества между судьей и нотариусом.

Кроме того, Международный союз нотариата и Международная ассоциация судей подписали договор о сотрудничестве в сфере внесудебного разрешения с привлечением нотариата. Стороны договорились продолжать обмен информацией о внесудебном урегулировании с целью освобождения судов от ряда неконфликтных задач и повышения эффективности отправления правосудия.

Планируется совместно разработать рекомендации для органов государственной власти, направленные на предотвращение и уменьшение нагрузки на суды, в частности путем определения задач и вопросов, которые могут быть предметом передачи полномочий от судьи к нотариусу.

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