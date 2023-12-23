На Одещині чоловік вигадав розбійний напад, щоб привласнити понад 180 тисяч доларів

Працівник сільськогосподарської компанії вигадав розбійний напад на себе для відмивання власної крадіжки.

На Одещині чоловік збрехав керівнику про напад злодіїв, щоб привласнити понад 180 тисяч доларів. Про це повідомляє пресслужба поліції.

За даними слідства, працівник компанії, що займається вирощуванням та продажем зернових культур, отримав від іншої фірми 300 тисяч доларів для виплати зарплати перевізникам збіжжя. Частину грошей чоловік віддав, а іншу вирішив привласнити собі.

"Змовившись з товаришем, зловмисник віддав йому наживу у розмірі 182 тисяч доларів, а сам зв’язався з керівником і повідомив, що на нього напали незнайомці, пригрозили ножем та забрали готівку", — йдеться у повідомленні.

Чоловіку повідомили про підозру в шахрайстві, йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Правоохоронці встановлюють місцеперебування другого чоловіка та вкрадених грошей.

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