Йшло «полювання»: секретар РНБО Олексій Данілов розкрив деталі ліквідації трьох російських Су-34

Вони заважали й створювали небезпеку для українських воїнів.

Українські воїни тривалий час "полювали" за російськими винищувачами-бомбардувальниками Су-34, які створювали проблеми для ЗСУ на південному напрямку. Про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі "Українського радіо".

"Ми одразу отримали звіт, розуміємо, про що йдеться. Зараз можна відкрити невеличку таємницю, що полювання на них тривало довгий проміжок часу", - сказав він.

Данілов зазначив, що саме ці літаки заважали й створювали небезпеку для українських воїнів.

"Я щиро вітаю усіх, хто брав у цьому участь. Перфектний результат", - резюмував секретар РНБО.

Нагадаємо, що 22 грудня на південному напрямку ЗСУ знищили три Су-34, окупанти скаржаться на "чорний день у ВКС".

У Повітряних силах прокоментували знищення ворожих Су-34, назвавши це блискуче спланованою операцією.

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