Шла «охота»: секретарь СНБО Алексей Данилов раскрыл детали ликвидации трех российских Су-34

Они мешали и представляли опасность для украинских воинов.

Украинские воины долгое время "охотились" за российскими истребителями-бомбардировщиками Су-34, создававшими проблемы для ВСУ на южном направлении. Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире "Украинского радио".

"Мы сразу получили отчет, понимаем, о чем идет речь. Сейчас можно открыть небольшую тайну, что охота на них длилась долгий промежуток времени", - сказал он.

Данилов отметил, что именно эти самолеты мешали и представляли опасность для украинских воинов.

"Я искренне поздравляю всех, кто участвовал в этом. Перфектный результат", - резюмировал секретарь СНБО.

Напомним, что 22 декабря на южном направлении ВСУ уничтожили три Су-34, оккупанты жалуются на "черный день в ВКС".

В Воздушных силах прокомментировали уничтожение российских Су-34, назвав это блестяще спланированной операцией.

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