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  1. В Украине

В Одесской области мужчина придумал разбойное нападение, чтобы присвоить более 180 тысяч долларов

07:00, 23 декабря 2023
Сотрудник сельскохозяйственной компании придумал разбойное нападение на себя для отмывания собственной кражи.
В Одесской области мужчина придумал разбойное нападение, чтобы присвоить более 180 тысяч долларов
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В Одесской области мужчина соврал руководителю о нападении воров, чтобы присвоить более 180 тысяч долларов. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

По данным следствия, работник компании, занимающейся выращиванием и продажей зерновых культур, получил от другой фирмы 300 тысяч долларов для выплаты зарплаты перевозчикам зерна. Часть денег мужчина отдал, а другую решил присвоить себе.

"Сговорившись с товарищем, злоумышленник отдал ему наживу в размере 182 тысячи долларов, а сам связался с руководителем и сообщил, что на него напали незнакомцы, пригрозили ножом и забрали наличные", — говорится в сообщении.

Мужчине сообщили о подозрении в мошенничестве, ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Правоохранители устанавливают местонахождение второго мужчины и украденных денег.

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