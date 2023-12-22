Кабмін заборонив приватизацію держмайна на територіях активних бойових дій

Уряд на період воєнного стану заборонив приватизацію державного й комунального майна на територіях активних бойових дій.

На період воєнного стану Уряд заборонив приватизацію державного і комунального майна на територіях активних бойових дій. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Так, у п’ятницю, 22 грудня, Кабінет міністрів вніс зміни до постанов від 23 серпня 2022 року № 952 і від 6 грудня 2022 року № 1364.

Ухвалені зміни передбачають, що під час воєнного стану та протягом 3 місяців після його припинення (скасування) приватизація державного і комунального майна на територіях активних бойових дій не проводитиметься.

Території бойових дій визначаються згідно з Переліком територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією. Цей Перелік затверджений наказом Мінреінтеграції від 22 грудня 2022 року № 309 та періодично оновлюється.

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