Кабмин запретил приватизацию госимущества на территориях активных боевых действий

Правительство на период военного положения запретило приватизацию государственного и коммунального имущества на территориях активных боевых действий.

В период военного положения Правительство запретило приватизацию государственного и коммунального имущества на территориях активных боевых действий. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Так, в пятницу, 22 декабря, Кабинет министров внес изменения в постановления от 23 августа 2022 года №952 и от 6 декабря 2022 года №1364.

Принятые изменения предполагают, что во время военного положения и в течение 3 месяцев после прекращения (отмены) приватизация государственного и коммунального имущества на территориях активных боевых действий не будет проводиться.

Территории боевых действий определяются согласно перечню территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных российской федерацией. Настоящий Перечень утвержден приказом Минреинтеграции от 22 декабря 2022 г. № 309 и периодически обновляется.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.