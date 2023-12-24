У Києві патрульні затримали керманича, авто якого перебувало в розшуку

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Провокація хабаря: Верховний Суд вирішив, чи переконливі доводи захисту, що твердив про провокацію з боку НАБУ за допомоги їх агента

Сторона захисту послідовно стверджувала, що засуджений був спровокований вести розмови про передачу хабаря поведінкою екс-голови ДАЗВ, яка діяла під контролем органу розслідування.

Перерахунок пенсії судді у відставці: Верховний Суд застосував аналогію під час розгляду справи

Верховний Суд розглянув справу за позовом судді у відставці до про визнання протиправною відмови у видачі позивачу довідки про суддівську винагороду для обчислення щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці, виходячи з розміру суддівської винагороди судді Касаційного цивільного суду.

Суд не надав відповіді на інформаційний запит стосовно судової справи, бо не працював Реєстр, - Верховний Суд виснував, чи є це поважною причиною

Тимчасове призупинення публічного доступу до Реєстру і сервісів не є обставиною непереборної сили, оскільки суд має доступ до справи у паперовому вигляді, а тому може надати позивачу запитувані ним відомості без звернення до вказаних Реєстру та сервісів, - КАС ВС відмовив райсуду в задоволенні касаційної скарги.

Підозрюваний склав заповіт на користь усіх суддів суду, щоб завадити розгляду клопотання про продовження строку розслідування

Збори суддів у відповідь звернулися у Вищу раду правосуддя з повідомленням про втручання у здійснення правосуддя.

Повернення поданої на email суду скарги адвоката, бо вона не містить підпису особи, без врахування презумпції відповідності КЕП власноручному, є порушенням КПК, - Верховний Суд

Верховний Суд констатував, що повернення поданої на електронну пошту суду апеляційної скарги захисника з мотивів того, що вона не містить підпису особи, яка її подала, без перевірки наявності КЕП та без врахування презумпції відповідності кваліфікованого електронного підпису власноручному свідчить про допущення апеляційним судом істотних порушень КПК.

  1. В Україні

У Києві патрульні затримали керманича, авто якого перебувало в розшуку

17:55, 24 грудня 2023
35-річний водій не зміг пред'явити документи на авто, яке фігурує у розшуку через факт незаконного заволодіння ним.
У Києві патрульні затримали керманича, авто якого перебувало в розшуку
Джерело фото: Патрульна поліція Києва
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У Деснянському районі столиці патрульні виявили автомобіль, який перебував у розшуку. Під час звичайного патрулювання поліцейські зупинили транспортний засіб марки Nissan. За кермом автомобіля перебував чоловік у віці 35 років, який не пред'явив документи на це авто. Про це повідомила патрульна поліція Києва.

Після перевірки транспортного засобу правоохоронці встановили, що автомобіль фігурує у розшуку через факт незаконного заволодіння ним. Крім того, інспектори виявили, що водій не мав при собі відповідних посвідчень, не маючи дозволу на керування авто.

За цими порушеннями патрульні склали протокол згідно з частиною 1 статті 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) "Керування транспортним засобом особою без відповідних документів". Крім того, на місце пригоди були викликані слідчі для подальшого розслідування всіх обставин події.

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