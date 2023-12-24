У Києві патрульні затримали керманича, авто якого перебувало в розшуку

35-річний водій не зміг пред'явити документи на авто, яке фігурує у розшуку через факт незаконного заволодіння ним.

Джерело фото: Патрульна поліція Києва

У Деснянському районі столиці патрульні виявили автомобіль, який перебував у розшуку. Під час звичайного патрулювання поліцейські зупинили транспортний засіб марки Nissan. За кермом автомобіля перебував чоловік у віці 35 років, який не пред'явив документи на це авто. Про це повідомила патрульна поліція Києва.

Після перевірки транспортного засобу правоохоронці встановили, що автомобіль фігурує у розшуку через факт незаконного заволодіння ним. Крім того, інспектори виявили, що водій не мав при собі відповідних посвідчень, не маючи дозволу на керування авто.

За цими порушеннями патрульні склали протокол згідно з частиною 1 статті 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) "Керування транспортним засобом особою без відповідних документів". Крім того, на місце пригоди були викликані слідчі для подальшого розслідування всіх обставин події.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.