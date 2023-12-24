В Киеве патрульные задержали водителя, авто которого находилось в розыске

35 летний водитель не смог предъявить документы на авто, которое фигурирует в розыске из-за факта незаконного завладения им.

Источник фото: Патрульная полиция Киева

В Деснянском районе столицы патрульные обнаружили автомобиль, который находился в розыске. Во время обычного патрулирования полицейские остановили транспортное средство марки Nissan. За рулем автомобиля находился мужчина в возрасте 35 лет, который не предъявил документы на это авто. Об этом сообщила патрульная полиция Киева.

После проверки транспортного средства правоохранители установили, что автомобиль фигурирует в розыске из-за факта незаконного завладения им. Кроме того, инспекторы обнаружили, что водитель не имел при себе соответствующих удостоверений, не имея разрешения на управление авто.

По этим нарушениям патрульные составили протокол согласно части 1 статьи 126 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) "Управление транспортным средством лицом без соответствующих документов". Кроме того, на место происшествия были вызваны следователи для дальнейшего расследования всех обстоятельств происшествия.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.