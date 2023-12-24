В Киеве патрульные задержали водителя, авто которого находилось в розыске

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Пересчет пенсии судьи в отставке: Верховный Суд применил аналогию при рассмотрении дела

Верховный Суд рассмотрел дело по иску судьи в отставке о признании противоправным отказа в выдаче истцу справки о судейском вознаграждении для исчисления ежемесячного пожизненного денежного содержания судьи в отставке, исходя из размера судейского вознаграждения судьи Кассационного гражданского суда.

Суд не дал ответа на информационный запрос относительно судебного дела, потому что не работал Реестр, - Верховный Суд ответил, является ли это уважительной причиной

Временная приостановка публичного доступа к Реестру и сервисам не является обстоятельством непреодолимой силы, поскольку суд имеет доступ к делу в бумажном виде, а потому может предоставить истцу запрашиваемые им сведения без обращения к указанным Реестрам и сервисам, - КАС ВС отказал райсуду в удовлетворении кассационной жалобы.

Подозреваемый составил завещание в пользу всех судей суда, чтобы помешать рассмотрению ходатайства о продлении сроков расследования

Собрание судей в ответ обратилось в Высший совет правосудия с уведомлением о вмешательстве в осуществление правосудия.

Возвращение судом поданной на email жалобы адвоката из-за того, что она не содержит подписи лица, без учета презумпции соответствия КЭП собственноручной, является нарушением УПК, - Верховный Суд

Верховный Суд констатировал, что возвращение поданной на электронную почту суда апелляционной жалобы защитника по мотивам того, что она не содержит подписи подавшего ее лица без проверки наличия КЭП и без учета презумпции соответствия квалифицированной электронной подписи собственноручной свидетельствует о допущении апелляционным судом существенных нарушений.

Верховная Рада одобрила законопроект, вводящий «двойную» подведомственность некоторых публично-правовых споров

Одно дело сможет попасть на рассмотрение и в административном, и в судебном порядке - Верховная Рада приняла за основу изменения, связанные с законом об админпроцедуре.

  1. В Украине

В Киеве патрульные задержали водителя, авто которого находилось в розыске

17:55, 24 декабря 2023
35 летний водитель не смог предъявить документы на авто, которое фигурирует в розыске из-за факта незаконного завладения им.
В Киеве патрульные задержали водителя, авто которого находилось в розыске
Источник фото: Патрульная полиция Киева
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В Деснянском районе столицы патрульные обнаружили автомобиль, который находился в розыске. Во время обычного патрулирования полицейские остановили транспортное средство марки Nissan. За рулем автомобиля находился мужчина в возрасте 35 лет, который не предъявил документы на это авто. Об этом сообщила патрульная полиция Киева.

После проверки транспортного средства правоохранители установили, что автомобиль фигурирует в розыске из-за факта незаконного завладения им. Кроме того, инспекторы обнаружили, что водитель не имел при себе соответствующих удостоверений, не имея разрешения на управление авто.

По этим нарушениям патрульные составили протокол согласно части 1 статьи 126 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) "Управление транспортным средством лицом без соответствующих документов". Кроме того, на место происшествия были вызваны следователи для дальнейшего расследования всех обстоятельств происшествия.

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