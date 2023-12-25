Бої тривають: у ЗСУ спростували слова Шойгу про окупацію Мар’їнки

ЗСУ знаходяться в адміністративних межах Мар'їнки.

Збройні сили України продовжують бої за Мар'їнку Донецької області. Ворог не окупував місто. Про це повідомив спікер об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського спрямування полковник Олександр Штупун в ефірі телемарафону.

«Бої за Мар'їнку тривають, зараз наші військові знаходяться в адміністративних межах Мар'їнки, але місто повністю знищене. Говорити про повне захоплення Мар'їнки некоректно», - сказав він.

Нагадаємо, 25 грудня міністр оборони країни-окупанта Сергій Шойгу під час зустрічі з російським диктатором володимиром путіним заявив, що місто Мар'їнка Донецької області нібито "захоплена".

Раніше у Повітряних силах прокоментували заяви рф про «збиті літаки F-16».

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