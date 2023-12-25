Бои продолжаются: в ВСУ опровергли слова Шойгу об оккупации Марьинки

ВСУ находятся в административных границах Марьинки.

Вооруженные силы Украины продолжают бои за Марьинку Донецкой области. Враг не оккупировал город. Об этом сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического толка полковник Александр Штупун в эфире телемарафона.

«Бои за Марьинку продолжаются, сейчас наши военные находятся в административных границах Марьинки, но город полностью уничтожен. Говорить о полном увлечении Марьинки некорректно», - сказал он.

Напомним, 25 декабря министр обороны страны-оккупанта Сергей Шойгу во время встречи с российским диктатором владимиром путиным заявил, что город Марьинка Донецкой области якобы «захвачен».

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