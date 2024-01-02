Через ракетний обстріл столиці левиця з Центру порятунку диких тварин отримала контузію, відео

Одна зі збитих ракет впала приблизно за 300 метрів від вольєра левиці.

Як ми писали, Київ пережив комбіновану ракетну атаку. Через потужний обстріл у Центрі порятунку диких тварин отримала сильну контузію левиця Юна, яка там мешкає. Про це розповіли у Центрі порятунку диких тварин.

Одна зі збитих російських ракет впала приблизно за 300 метрів від вольєра Юни, і від ударної хвилі вона отримала серйозну контузію та повністю втратила координацію.

Левиця вже отримує необхідний курс лікування, і співробітники закладу покладають надію на її одужання.

Раніше у МВС показали наслідки ракетної атаки на Київ, а також уточнили дані щодо пошкоджень.

Ми публікували фото, як кияни рятувалися від ракет у метро.

Під час масованої ракетної атаки на Київ сильно постраждав автосалон, де згоріло близько 30 автомобілів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.