Як під час воєнного стану пройти медико-соціальну експертизу: роз’яснення МОЗ

Під час дії воєнного стану медико-соціальну експертизу можна пройти за місцем фактичного перебування.

Міністерство охорони здоров'я нагадало українцям, як під час дії воєнного стану пройти медико-соціальну експертизу та знайти контакти і адреси МСЕК. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Так, під час дії воєнного стану медико-соціальна експертна комісія (МСЕК) здійснює свої функції за принципом екстериторіальності. Людина може пройти медико-соціальну експертизу незалежно від місця реєстрації, а за місцем фактичного перебування.

Також на підставі направлення лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я рішення може ухвалюватися заочно, якщо людина не має змоги особисто прийти на огляд МСЕК.

Якщо термін переогляду інвалідності припадає на період воєнного стану, а особа не має змоги своєчасно пройти обстеження й оформити направлення на МСЕК, строк повторного огляду вважається продовженим на весь час дії воєнного стану та впродовж 6 місяців після його припинення/скасування.

Дійсні контакти МСЕК можна знайти за посиланням.

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