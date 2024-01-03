Как во время военного положения пройти медико-социальную экспертизу: разъяснение Минздрава

Во время действия военного положения медико-социальную экспертизу можно пройти по месту фактического пребывания.

Министерство здравоохранения напомнило украинцам, как во время действия военного положения пройти медико-социальную экспертизу и найти контакты и адреса МСЭК. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, во время действия военного положения медико-социальная экспертная комиссия (МСЭК) осуществляет свои функции по принципу экстерриториальности. Человек может пройти медико-социальную экспертизу вне зависимости от места регистрации, а по месту фактического пребывания.

Также на основании направления врачебно-консультативной комиссии заведения здравоохранения решение может приниматься заочно, если у человека нет возможности лично прийти на осмотр МСЭК.

Если срок пересмотра инвалидности приходится на период военного положения, а лицо не имеет возможности своевременно пройти обследование и оформить направление на МСЭК, срок повторного осмотра считается продленным на все время военного положения и в течение 6 месяцев после его прекращения/отмены.

Настоящие контакты МСЭК можно найти по ссылке.

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