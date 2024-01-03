Не возврат, а отказ в открытии производства, — Верховный Суд высказался по поводу действий апелляционного суда в случае, если определение не подлежит апелляционному обжалованию

Если определение суда первой инстанции не подлежит обжалованию в апелляционном порядке, апелляционный суд должен принять решение об отказе в открытии апелляционного производства, а не о возвращении апелляционной жалобы.

Если определение суда первой инстанции не подлежит обжалованию в апелляционном порядке, апелляционный суд должен принять решение об отказе в открытии апелляционного производства, а не о возвращении апелляционной жалобы по основаниям, предусмотренным п. 4 ч. 3 ст. 399 УПК. Об этом отметила коллегия судей Второй судебной палаты КУС в постановлении от 9 ноября 2023 года по делу №494/1330/22.

Позиции судов

Местный суд определением отказал в утверждении соглашения и вернул уголовное производство прокурору для продолжения досудебного расследования.

Апелляционный суд определением вернул прокурору его апелляционную жалобу на вышеуказанное определение местного суда в связи с пропуском срока на апелляционное обжалование и не возбуждением вопроса о его возобновлении.

Позиция Кассационного уголовного суда

Кассационный уголовный суд оставил без изменения определение апелляционного суда. КУС проверил, что определение местного суда, которым отказано в утверждении соглашения и возвращено уголовное производство прокурору для продления досудебного расследования, не содержится в перечне, определенном ч. 4 ст. 314 УПК, и не подлежит обжалованию в апелляционном порядке, в связи с чем апелляционный суд должен был принять решение об отказе в открытии апелляционного производства по апелляционной жалобе прокурора на такое решение вместо возвращения апелляционной жалобы по основаниям, предусмотренным п. 4 ч. 3 ст. 399 УПК.

Вместе с тем КУС считает, что это нарушение в этом случае не является существенным, поскольку апелляционная жалоба была подана на решение, не подлежащее апелляционному обжалованию.

Отмена такого определения в любом случае не приведет к пересмотру обжалованного решения, поскольку при новом рассмотрении апелляционный суд должен будет отказать в открытии апелляционного производства.

Автор: Наталя Мамченко

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