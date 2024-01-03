Не повернення, а відмова у відкритті провадження, — Верховний Суд висловився стосовно дій апеляційного суду у разі, якщо ухвала не підлягає апеляційному оскарженню

Якщо ухвала суду першої інстанції не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, апеляційний суд повинен ухвалити рішення про відмову у відкритті апеляційного провадження, а не про повернення апеляційної скарги.

Якщо ухвала суду першої інстанції не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, апеляційний суд повинен ухвалити рішення про відмову у відкритті апеляційного провадження, а не про повернення апеляційної скарги з підстав, передбачених п. 4 ч. 3 ст. 399 КПК. Про це зазначила колегія суддів Другої судової палати ККС ВС у постанові від 9 листопада 2023 року у справі №494/1330/22.

Позиції судів

Місцевий суд ухвалою відмовив в затвердженні угоди та повернув кримінальне провадження прокурору для продовження досудового розслідування.

Апеляційний суд ухвалою повернув прокурору його апеляційну скаргу на вищевказану ухвалу місцевого суду у зв’язку із пропуском строку на апеляційне оскарження і не порушенням питання про його поновлення.

Позиція Касаційного кримінального суду

Касаційний кримінальний суд залишив без зміни ухвалу апеляційного суду. ККС перевірив, що ухвала місцевого суду, якою відмовлено у затвердженні угоди та повернуто кримінальне провадження прокурору для продовження досудового розслідування, не міститься в переліку, визначеному ч. 4 ст. 314 КПК, та не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, у зв’язку з чим апеляційний суд повинен був прийняти рішення про відмову у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою прокурора на таке рішення, замість повернення апеляційної скарги з підстав, передбачених п. 4 ч. 3 ст. 399 КПК.

Разом з тим, ККС вважає, що це порушення в цьому випадку не є істотним, оскільки апеляційна скарга була подана на рішення, яке не підлягає апеляційному оскарженню.

Скасування такої ухвали в будь-якому разі не призведе до перегляду оскарженого рішення, оскільки при новому розгляді апеляційний суд повинен буде відмовити у відкритті апеляційного провадження.

Автор: Наталя Мамченко

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