«Французькі круасани» з димком: викрили зухвалу контрабандистку, фото

Контрабандні тютюнові вироби виявили на кордоні з Румунією.

Державна прикордонна служба України повідомила, що викрили громадянку, яка заховала 180 пачок сигарет в упаковки з-під круасанів. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

«Контрабандне куриво виявили на кордоні з Румунією», - сказано у повідомленні.

Прикордонники зазначили, що тютюнові вироби вартістю 15 000 грн були вилучені.

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