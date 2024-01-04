В ЗСУ відповили, чи є наразі посилення мобілізації в Україні

На даний час здійснюються стандартні заходи з оповіщення.

В Україні немає посилення мобілізації. На даний час здійснюються стандартні заходи з оповіщення. Про це повідомив начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі телемарафону.

За його словами, мобілізація в Україні триває без змін з лютого 2022 року.

«Здійснюють стандартні заходи оповіщення в громадських місцях. Тобто де законом не заборонено, там відповідно представники ТЦК можуть здійснювати заходи оповіщення. Зараз якихось посилень чи послаблень немає», - пояснив Фітьо.

Раніше ми писали, що Комітет з оборони та розвідки починає розгляд скандального законопроекту про мобілізацію. Обговорення законопроекту триватиме декілька днів.

Крім того, радник керівника Офісу Президента, голова Нацфонду інвестицій та голова наглядової ради «Укроборонпрому» Тимофій Милованов запропонував новий підхід до мобілізації. Він пропонує мобілізовувати людей через «лотерею або жеребкування».

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