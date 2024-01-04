В ВСУ ответили, есть ли усиление мобилизации в Украине

В настоящее время осуществляются стандартные мероприятия по оповещению.

В Украине нет ужесточения мобилизации. В настоящее время осуществляются стандартные мероприятия по оповещению. Об этом сообщил начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире телемарафона.

По его словам, мобилизация в Украине продолжается без изменений с февраля 2022 года.

«Осуществляют стандартные меры оповещения в общественных местах. То есть, где законом не запрещено, там соответственно представители ТЦК могут осуществлять меры оповещения. Сейчас каких-либо усилений или послаблений нет», - объяснил Фитьо.

Ранее мы писали, что Комитет по обороне и разведке начинает рассмотрение скандального законопроекта о мобилизации. Обсуждение законопроекта продлится несколько дней.

Кроме того, советник руководителя Офиса Президента, глава Нацфонда инвестиций и председатель наблюдательного совета "Укроборонпрома" Тимофей Милованов предложил новый подход к мобилизации. Он предлагает мобилизовывать людей через «лотерею или жеребьевку».

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