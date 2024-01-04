Стало відомо, скільки часу займе відновлення пошкодженого будинку в Солом’янському районі Києва

Важливо, щоб постраждалі власники квартир залишили заявки на відновлення у додатку «Дія».

Фото: 24tv.ua

На ремонт пошкодженого уламками російської ракети будинку в Солом’янському районі Києва може знадобиться від 6 до 12 місяців. Про це повідомила депутатка Київської міської ради Ксенія Семенова в ефірі телеканалу «Київ».

При цьому важливо, щоб постраждалі власники квартир залишили заявки на відновлення у додатку «Дія».

«Із практики тих руйнувань, які до того в Києві відбувались – відбудова займе від пів року до року. Дуже важливо, щоб усі постраждалі власники квартир залишили заявки на відновлення у додатку «Дія», - наголосила Семенова.

За словами депутатки, усі мешканці пошкодженого будинку забезпечені тимчасовим житлом. Допомагала не тільки місцева влада, але й відгукнулись небайдужі кияни.

«Наразі усі потерпілі розташовані або в лікарні, той хто, на жаль, постраждав під час вибуху (збитої ракети), або знайшли житло у родичів, знайомих. З розселенням допомагала і Солом’янська РДА. Дуже багато відгукнулось мешканців Києва, які готові були прийняти в своїх квартирах постраждалих. Бо зараз морози і навіть, якщо квартира ціла, але немає вікна чи пошкоджена стіна – треба розуміти, що там неможливо жити», – резюмувала Семенова.

Наразі на місці події продовжують розбирати завали та прибирати територію.

Раніше ми писали, що кількість постраждалих внаслідок обстрілу багатоповерхівки в Солом’янському районі Києва зросла.

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