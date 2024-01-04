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Стало известно, сколько времени займет восстановление поврежденного дома в Соломенском районе Киева

14:47, 4 января 2024
Важно, чтобы пострадавшие владельцы квартир оставили заявки на восстановление в приложении «Дія».
Стало известно, сколько времени займет восстановление поврежденного дома в Соломенском районе Киева
Фото: 24tv.ua
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На ремонт поврежденного обломками российской ракеты дома в Соломенском районе Киева может потребоваться от 6 до 12 месяцев. Об этом сообщила депутат Киевского городского совета Ксения Семенова в эфире телеканала «Киев».

При этом важно, чтобы пострадавшие владельцы квартир оставили заявки на восстановление в приложении «Дія».

«Из практики тех разрушений, которые до этого в Киеве происходили – восстановление займет от полугода до года. Очень важно, чтобы все пострадавшие владельцы квартир оставили заявки на восстановление в приложении «Дія», - подчеркнула Семенова.

По словам депутата, все жильцы поврежденного дома обеспечены временным жильем. Помогали не только местные власти, но и откликнулись неравнодушные киевляне.

«В настоящее время все пострадавшие расположены либо в больнице, кто, к сожалению, пострадал во время взрыва (сбитой ракеты), либо нашли жилье у родственников, знакомых. С расселением помогала и Соломенская РГА. Очень многое откликнулось жителей Киева, которые готовы были принять в своих квартирах пострадавших. Потому что сейчас морозы и даже если квартира цела, но нет окна или повреждена стена – надо понимать, что там невозможно жить», – резюмировала Семенова.

На месте происшествия продолжают разбирать завалы и убирать территорию.

Ранее мы писали, что количество пострадавших в результате обстрела многоэтажки в Соломенском районе Киева возросло.

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