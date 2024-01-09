У «Монобанку» стався збій: що відомо

Зранку 9 січня застосунку «Монобанк» стався збій.

Фото: ukrainianwall.com

У вівторок, 9 січня, у роботі мобільному застосунку Monobank стався збій. Про це повідомляють користувачі банку у соцмережах.

Користувачі зазначають, що зокрема не працюють сервіси накопичення «Банки». Водночас перекази з картки на картку працюють.

Cпівзасновник банку Олег Гороховський у соцмережах відреагував на збій так: «Зламалися трошки. Чиним. Перепрошую».

Раніше у «Монобанку» повідомляють про масовану DDoS-атаку.

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