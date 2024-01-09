В «Монобанке» произошел сбой: что известно

Утром 9 января в приложении «Монобанк» произошел сбой.

Фото: ukrainianwall.com

Во вторник, 9 января, в работе мобильного приложения Monobank произошел сбой. Об этом сообщают пользователи банка в соцсетях.

Пользователи отмечают, что, в частности, не работают сервисы накопления «Банки». В то же время переводы с карты на карту работают.

Соучредитель банка Олег Гороховский в соцсетях отреагировал на сбой так: «Сломались немного. Чиним. Извиняюсь».

Ранее в «Монобанке» сообщали о массированной DDoS-атаке.

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