На липових документах «погоріли» чотири схеми ухилення від призову

Викрито члена ВЛК та колишнього радника голови Адміністрації Президента на сприянні ухилянтам перетнути кордон.

Джерело фото: Офіс Генерального прокурора

Правоохоронці викрили ще чотири схеми ухилення від призову до Збройних Сил України. Правопорушники отримали підозру за незаконне переправлення військовозобов’язаних через державний кордон України, що передбачено статтею 332 Кримінального кодексу України. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

У Рівненській області один з чоловіків, прагнучи заробити гроші, фальсифікував документи для військовозобов’язаного клієнта, дозволяючи йому безперешкодно виїхати за кордон. Вартість таких послуг становила 8800 доларів США. Підозрюваного затримали, коли він отримував другу частину коштів та передавав підроблені документи.

У Києві двоє підозрюваних пропонували ухилянтам виготовити документи про непридатність до військової служби та виключення з військового обліку за 7300 та 8500 доларів США відповідно.

Серед виявлених схем також виявили колишнього радника голови Адміністрації Президента, який, отримавши 7000 доларів США, фіктивно реєстрував чоловіків як водіїв міжнародних пасажирських перевезень. Це дозволяло особам незаконно перетнути кордон, при цьому жінка-водій разом з фіктивними пасажирами поверталася назад до України.

Також на Закарпатті лікарю висунули підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди. Член військово-лікарської комісії вимагав 2000 доларів США за виготовлення фальшивих документів для отримання інвалідності, що дозволяло уникнути призову до армії.

Наразі всім підозрюваним обрано запобіжні заходи, і справи знаходяться на стадії слідства.

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