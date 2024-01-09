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НАБУ і САП викрили суддю райсуду Одеської області, який виніс понад 1000 рішень щодо виїзду чоловіків за кордон

У межах досудового розслідування встановлено, що суддя одержав 1500 доларів за обіцянку ухвалити рішення щодо встановлення місця проживання неповнолітньої дитини із батьком, аби батько дитини використовував таке рішення для уникнення мобілізації та як підставу для виїзду з нею за кордон, - повідомили у САП.

У ВККС мають два варіанти, як кандидати на посади суддів будуть складати тестування на знання права

Комісія хоче мати у розпорядженні 12 тисяч тестових запитань, а протестують їх якість особисто члени ВККС.

Позбавлення помічників депутатів та помічників суддів можливості бронювання є дискримінацією, - Антикорупційний комітет

В Антикорупційному комітеті Ради назвали дискримінацією норми законопроекту про мобілізацію щодо того, що працівники патронатної служби, які забезпечують виконання повноважень посадовців, взагалі позбавляються можливості бронювання.

Антикоркомітет назвав недоречним звільнення прокурорів і поліцейських у зв’язку з призовом на військову службу, пропоноване законопроектом про мобілізацію, - повний текст Висновку

Став відомий повний текст висновку Антикорупційного комітету Верховної Ради щодо виявлених у законопроекті про мобілізацію 10378 корупціогенних факторах – зокрема пропонується прибрати норму щодо можливості звільнення прокурорів та поліцейських у зв’язку з призовом на військову службу.

Олександр Завітневич пояснив, чому обсяги допомоги від західних партнерів впали до найнижчого рівня

На Заході все відбувається у цивілізованому порядку мирного часу, в якому діє поняття контракту, відповідальності за його виконання та великих штрафів за порушення, - голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Олександр Завітневич.

  1. В Україні

На липових документах «погоріли» чотири схеми ухилення від призову

16:17, 9 січня 2024
Викрито члена ВЛК та колишнього радника голови Адміністрації Президента на сприянні ухилянтам перетнути кордон.
На липових документах «погоріли» чотири схеми ухилення від призову
Джерело фото: Офіс Генерального прокурора
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Правоохоронці викрили ще чотири схеми ухилення від призову до Збройних Сил України. Правопорушники отримали підозру за незаконне переправлення військовозобов’язаних через державний кордон України, що передбачено статтею 332 Кримінального кодексу України. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

У Рівненській області один з чоловіків, прагнучи заробити гроші, фальсифікував документи для військовозобов’язаного клієнта, дозволяючи йому безперешкодно виїхати за кордон. Вартість таких послуг становила 8800 доларів США. Підозрюваного затримали, коли він отримував другу частину коштів та передавав підроблені документи.

У Києві двоє підозрюваних пропонували ухилянтам виготовити документи про непридатність до військової служби та виключення з військового обліку за 7300 та 8500 доларів США відповідно.

Серед виявлених схем також виявили колишнього радника голови Адміністрації Президента, який, отримавши 7000 доларів США, фіктивно реєстрував чоловіків як водіїв міжнародних пасажирських перевезень. Це дозволяло особам незаконно перетнути кордон, при цьому жінка-водій разом з фіктивними пасажирами поверталася назад до України.

Також на Закарпатті лікарю висунули підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди. Член військово-лікарської комісії вимагав 2000 доларів США за виготовлення фальшивих документів для отримання інвалідності, що дозволяло уникнути призову до армії.

Наразі всім підозрюваним обрано запобіжні заходи, і справи знаходяться на стадії слідства.

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