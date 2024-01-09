Затвердили зміни щодо проведення загальних зборів акціонерів у період воєнного стану

Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Олександр Завітневич пояснив, чому обсяги допомоги від західних партнерів впали до найнижчого рівня

На Заході все відбувається у цивілізованому порядку мирного часу, в якому діє поняття контракту, відповідальності за його виконання та великих штрафів за порушення, - голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Олександр Завітневич.

Військовозобов’язані, які не підлягають призову, під час перетину кордону також мають надати військово-облікові документи, що підтверджують статус особи, яка не підлягає призову, та має право на виїзд з України, - АДПСУ

У Адміністрації Державної прикордонної служби пояснили, що військовозобов’язані, які не підлягають призову, під час перетинання державного кордону крім документів, зазначених у статті 2 Закону «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян», мають надати військово-облікові документи, що підтверджують статус військовозобов’язаної особи, яка не підлягає призову, та має право на виїзд з України.

Ми не виступаємо проти удосконалення мобілізації, — голова Антикоркомітету Анастасія Радіна прокоментувала корупційні ризики законопроекту про мобілізацію

Антикорупційний комітет Ради виявив низку корупційних ризиків у законопроекті Кабміну про посилення мобілізації, втім, це не означає, що його не буде ухвалено після їх усунення.

Податківцям доручать повідомляти НАБУ про ознаки хабарництва серед підприємців, - Комітет рекомендував законопроект

Зокрема Податковий кодекс доповнять обставинами, які можуть свідчити про надання платником податків хабаря службовій особі іноземної держави та положенням, що при їх виявленні податкова керується відповідним переліком НАБУ, який оприлюднюється на його офіційному вебсайті.

ВККС очікувало, що документи на конкурс в апеляційні суди подадуть від 3 до 5 тисяч кандидатів

В реальності документи для участі у конкурсі на 550 посад суддів апеляційних судів подали 2074 кандидати.

  1. В Україні

Затвердили зміни щодо проведення загальних зборів акціонерів у період воєнного стану

13:08, 9 січня 2024
Стало відомо, що змінилося в процедурі проведення загальних зборів акціонерів у період воєнного стану.
Затвердили зміни щодо проведення загальних зборів акціонерів у період воєнного стану
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку затвердила зміни щодо особливостей проведення електронних загальних зборів акціонерів у період воєнного стану, з метою приведення нормативних актів НКЦПФР у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».

Так, на офіційному вебсайті НКЦПФР опубліковано затверджене рішення від 22 грудня 2023 року №1451 «Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 лютого 2023 року № 154», яке набрало чинності 27 грудня 2023 року.

Проведення електронних загальних зборів здійснюється відповідно до Порядку скликання та проведення електронних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02 червня 2023 року № 595.

Важливо, що вимоги пов’язані з електронним голосуванням акціонерів (їх представників), можливістю участі акціонера в обговоренні питань порядку денного за допомогою засобів авторизованої електронної системи та з іншими нормами щодо функціонування авторизованої електронної системи, вводяться в дію з 01 січня 2024 року.

Раніше НКЦПФР прийняла рішення (від 28 грудня 2023 року №1499) про авторизацію програмно-технічного комплексу Центрального депозитарію цінних паперів, призначеного для проведення зборів акціонерів шляхом електронного голосування.

Так, з 1 січня 2024 року на період дії воєнного стану загальні збори акціонерів АТ, незалежно від змісту норм статуту та інших внутрішніх документів товариства, якими регулюється порядок скликання та проведення загальних зборів, можуть бути проведені виключно одним з наступних шляхів:

1) дистанційного проведення відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06 березня 2023 року № 236;

2) проведення загальних зборів акціонерів акціонерного товариства, в яких беруть участь акціонери - власники 100% голосуючих акцій, відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» (за виключенням випадків, коли місцем проведення загальних зборів є тимчасово окуповані території України або територія держави, що визнається згідно з законодавством України державою-агресором). При цьому загальна кількість акціонерів акціонерного товариства, загальні збори якого проводяться відповідно цього підпункту, не може перевищувати п’яти осіб;

3) проведення електронних загальних зборів відповідно до Порядку скликання та проведення електронних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02 червня 2023 року № 595.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віктор Шулежко
    Віктор Шулежко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Андрій Курило
    Андрій Курило
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Тетяна Збитковська
    Тетяна Збитковська
    суддя Рівненського апеляційного суду