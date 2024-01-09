Утвердили изменения в проведении общего собрания акционеров в период военного положения

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Антикоркомитет назвал неуместным увольнение прокуроров и полицейских в связи с призывом на военную службу, предлагаемое законопроектом о мобилизации, - полный текст Заключения

Стал известен полный текст заключения Антикоррупционного комитета Верховной Рады относительно выявленных в законопроекте о мобилизации 10378 коррупциогенных факторах – в частности предлагается убрать норму о возможности увольнения прокуроров и полицейских в связи с призывом на военную службу.

Александр Завитневич объяснил, почему объемы помощи от западных партнеров упали до самого низкого уровня

На Западе все происходит в цивилизованном порядке мирного времени, в котором действует понятие контракта, ответственности за его исполнение и большие штрафы за нарушение, - председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Александр Завитневич.

Военнообязанные, не подлежащие призыву, во время пересечения границы также должны предоставить военно-учетные документы, подтверждающие статус лица, не подлежащего призыву и имеющего право на выезд из Украины, - АГПСУ

В Администрации Государственной пограничной службы пояснили, что не подлежащие призыву военнообязанные во время пересечения государственной границы кроме документов, указанных в статье 2 Закона «О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан», должны предоставить военно-учетные документы, подтверждающие статус военнообязанного лица, не подлежащего призыву, и имеющего право на выезд из Украины.

Мы не выступаем против усовершенствования мобилизации, — глава Антикоркомитета Анастасия Радина прокомментировала коррупционные риски законопроекта о мобилизации

Антикоррупционный комитет Рады выявил ряд коррупционных рисков в законопроекте Кабмина об усилении мобилизации, впрочем, это не означает, что он не будет принят после их устранения.

Налоговикам поручат сообщать НАБУ о признаках взяточничества среди предпринимателей, - Комитет рекомендовал законопроект

В частности, Налоговый кодекс дополнят обстоятельствами, которые могут свидетельствовать о предоставлении налогоплательщиком взятки должностному лицу иностранного государства и положениями, что при их выявлении налоговая руководствуется соответствующим перечнем НАБУ, который обнародуется на его официальном вебсайте.

  1. В Украине

Утвердили изменения в проведении общего собрания акционеров в период военного положения

13:08, 9 января 2024
Стало известно, что изменилось в процедуре проведения общего собрания акционеров в период военного положения.
Утвердили изменения в проведении общего собрания акционеров в период военного положения
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Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку утвердила изменения об особенностях проведения электронных общих собраний акционеров в период военного положения, с целью приведения нормативных актов НКЦБФР в соответствие с Законом Украины «Об акционерных обществах».

Так, на офіційному вебсайті НКЦПФР опубліковано затверджене рішення від 22 грудня 2023 року №1451 «Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 лютого 2023 року № 154», яке набрало чинності 27 грудня 2023 року.

Проведення електронних загальних зборів здійснюється відповідно до Порядку скликання та проведення електронних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02 червня 2023 року № 595.

Важливо, що вимоги пов’язані з електронним голосуванням акціонерів (їх представників), можливістю участі акціонера в обговоренні питань порядку денного за допомогою засобів авторизованої електронної системи та з іншими нормами щодо функціонування авторизованої електронної системи, вводяться в дію з 01 січня 2024 року.

Раніше НКЦПФР прийняла рішення (від 28 грудня 2023 року №1499) про авторизацію програмно-технічного комплексу Центрального депозитарію цінних паперів, призначеного для проведення зборів акціонерів шляхом електронного голосування.

Так, з 1 січня 2024 року на період дії воєнного стану загальні збори акціонерів АТ, незалежно від змісту норм статуту та інших внутрішніх документів товариства, якими регулюється порядок скликання та проведення загальних зборів, можуть бути проведені виключно одним з наступних шляхів:

1) дистанційного проведення відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06 березня 2023 року № 236;

2) проведення загальних зборів акціонерів акціонерного товариства, в яких беруть участь акціонери - власники 100% голосуючих акцій, відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» (за виключенням випадків, коли місцем проведення загальних зборів є тимчасово окуповані території України або територія держави, що визнається згідно з законодавством України державою-агресором). При цьому загальна кількість акціонерів акціонерного товариства, загальні збори якого проводяться відповідно цього підпункту, не може перевищувати п’яти осіб;

3) проведення електронних загальних зборів відповідно до Порядку скликання та проведення електронних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02 червня 2023 року № 595.

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