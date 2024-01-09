На липовых документах «погорели» четыре схемы уклонения от призыва

Разоблачили члена ВВК и бывшего советника главы Администрации Президента на содействии уклонистам пересечь границу.

Источник фото: Офис Генерального прокурора

Правоохранители разоблачили еще четыре схемы уклонения от призыва в Вооруженные Силы Украины. Правонарушители получили подозрение за незаконную переправку военнообязанных через государственную границу Украины, что предусмотрено статьей 332 Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

В Ровенской области один из мужчин, стремясь заработать деньги, фальсифицировал документы для военнообязанного клиента, позволяя ему беспрепятственно выехать за границу. Стоимость таких услуг составляла 8800 долларов США. Подозреваемого задержали, когда он получал вторую часть средств и передавал поддельные документы.

В Киеве двое подозреваемых предлагали уклонистам изготовить документы о непригодности к военной службе и исключении с воинского учета за 7300 и 8500 долларов США соответственно.

Среди выявленных схем также обнаружили бывшего советника главы Администрации Президента, который, получив 7000 долларов США, фиктивно регистрировал мужчин как водителей международных пассажирских перевозок. Это позволяло лицам незаконно пересечь границу, при этом женщина-водитель вместе с фиктивными пассажирами возвращалась обратно в Украину.

Также на Закарпатье врачу выдвинули подозрение в вымогательстве и получении неправомерной выгоды. Член военно-врачебной комиссии требовал 2000 долларов США за изготовление фальшивых документов для получения инвалидности, что позволяло избежать призыва в армию.

Сейчас всем подозреваемым избраны меры пресечения, и дела находятся на стадии следствия.

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