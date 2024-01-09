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НАБУ и САП разоблачили судью райсуда Одесской области, который вынес более 1000 решений по выезду мужчин за границу

В рамках досудебного расследования установлено, что судья получил 1500 долларов за обещание принять решение об установлении места жительства несовершеннолетнего ребенка с отцом, чтобы отец ребенка использовал такое решение во избежание мобилизации и как основание для выезда с ним за границу, - сообщили в САП.

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Лишение помощников депутатов и помощников судей возможности бронирования является дискриминацией, - Антикоррупционный комитет

В Антикоррупционном комитете Рады назвали дискриминацией нормы законопроекта о мобилизации относительно того, что работники патронатной службы, обеспечивающие исполнение полномочий чиновников, вообще лишаются возможности бронирования.

Антикоркомитет назвал неуместным увольнение прокуроров и полицейских в связи с призывом на военную службу, предлагаемое законопроектом о мобилизации, - полный текст Заключения

Стал известен полный текст заключения Антикоррупционного комитета Верховной Рады относительно выявленных в законопроекте о мобилизации 10378 коррупциогенных факторах – в частности предлагается убрать норму о возможности увольнения прокуроров и полицейских в связи с призывом на военную службу.

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  1. В Украине

На липовых документах «погорели» четыре схемы уклонения от призыва

16:17, 9 января 2024
Разоблачили члена ВВК и бывшего советника главы Администрации Президента на содействии уклонистам пересечь границу.
На липовых документах «погорели» четыре схемы уклонения от призыва
Источник фото: Офис Генерального прокурора
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Правоохранители разоблачили еще четыре схемы уклонения от призыва в Вооруженные Силы Украины. Правонарушители получили подозрение за незаконную переправку военнообязанных через государственную границу Украины, что предусмотрено статьей 332 Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

В Ровенской области один из мужчин, стремясь заработать деньги, фальсифицировал документы для военнообязанного клиента, позволяя ему беспрепятственно выехать за границу. Стоимость таких услуг составляла 8800 долларов США. Подозреваемого задержали, когда он получал вторую часть средств и передавал поддельные документы.

В Киеве двое подозреваемых предлагали уклонистам изготовить документы о непригодности к военной службе и исключении с воинского учета за 7300 и 8500 долларов США соответственно.

Среди выявленных схем также обнаружили бывшего советника главы Администрации Президента, который, получив 7000 долларов США, фиктивно регистрировал мужчин как водителей международных пассажирских перевозок. Это позволяло лицам незаконно пересечь границу, при этом женщина-водитель вместе с фиктивными пассажирами возвращалась обратно в Украину.

Также на Закарпатье врачу выдвинули подозрение в вымогательстве и получении неправомерной выгоды. Член военно-врачебной комиссии требовал 2000 долларов США за изготовление фальшивых документов для получения инвалидности, что позволяло избежать призыва в армию.

Сейчас всем подозреваемым избраны меры пресечения, и дела находятся на стадии следствия.

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