У Києві легковик влетів у автобус під час висадки пасажирів на зупинці

Водій автобусу повідомив, що на зупинці, під час висадки пасажирів, на великій швидкості в його транспортний засіб в'їхав автомобіль Peugeot

У четвер ввечері, 10 січня, патрульні отримали повідомлення про автопригоду в Голосіївському районі столиці.

Водій маршрутного транспортного засобу повідомив, що на зупинці, під час висадки пасажирів, на великій швидкості в його транспортний засіб в'їхав автомобіль Peugeot. Про це розповіли у Патрульній поліції Києва.

На місці події правоохоронці поспілкувалися з учасниками та виявили ознаки алкогольного сп'яніння в ймовірного винуватця ДТП. Інспектори запропонували керманичу пройти огляд на стан сп'яніння.

У поліції пишуть, що чоловік зізнався, що вживав алкоголь після вчинення автопригоди та погодився пройти огляд. Драгер показав 1,87 проміле алкоголю в крові водія.

Патрульні склали на водія протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) та за ч. 4 ст. 130 (Вживання алкоголю після вчинення ДТП) КУпАП.

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