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Кабмін оголосив відбір на посади незалежних членів наглядової ради «Енергоатому»

13:07, 5 лютого 2024
Документи кандидатів на посади незалежних членів наглядової ради «Енергоатому» приймаються до 4 березня.
Кабмін оголосив відбір на посади незалежних членів наглядової ради «Енергоатому»
Фото: ua-energy.org
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Уряд затвердив вимоги до незалежних кандидатів на посади членів Наглядової ради «Енергоатому» та оголосив відбір. Про це повідомив офіційний сайт Міністерства економіки України.

Заступник Міністра економіки України Олексій Соболев заявив, що це важливий етап у формуванні ефективного управління компанією, стабільної роботи енергетичного сектору та для залучення довгострокових інвестицій.

«Енергоатом» – це найбільший виробник електроенергії в Україні, який відіграє стратегічно важливу роль для енергетичної безпеки держави. Тож необхідно, аби в роботі компанії були запроваджені міжнародно визнані норми корпоративного управління», – зазначив Олексій Соболев.

Кандидати на посади можуть подавати документи до 18:00 4 березня 2024 року українською та англійською мовами на електронну адресу: [email protected].

Оголошення про проведення відбору на посаду незалежного члена Наглядової ради АТ «НАЕК «Енергоатом» опубліковане за посиланням.

Раніше ми писали, що Кабмін призначив Петра Котіна в.о. голови правління Енергоатома.

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